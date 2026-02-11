PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (134) Person auf Autobahn erfasst - Unfallfahrer gesucht

Erlangen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (08.02.2026) auf der Autobahn A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Würzburg wurde eine Person von einem Kleintransporter erfasst und von einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug überrollt. Die Verkehrspolizei Erlangen sucht nun den noch unbekannten Unfallfahrer.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stellte ein Mann seinen VW Golf am Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (Fahrtrichtung Würzburg) ab und stellte sich neben sein Fahrzeug. Hier wurde die Person gegen 06:00 Uhr zunächst von einem Kleintransporter und kurz darauf von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst. Zeugen verständigten den Notruf. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen nahm das Unfallgeschehen vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden die Beamten von einem Gutachter unterstützt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor offenbar in suizidaler Absicht die Fahrbahn betreten hatte.

Während der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters (rumänisch) an die Unfallstelle zurückkehrte, fehlt von dem unbekannten zweiten Fahrzeug bislang jede Spur. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09131 760 414 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

