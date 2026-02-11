Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (135) Unbekannte besprühten Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen
Nürnberg (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (10.02.2026) eine abgestellte Straßenbahn mit einem großflächigen Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 22:30 Uhr stellte der Fahrer der Straßenbahn fest, dass diese in der Abstellanlage in der Tristanstraße großflächig besprüht wurde. Der oder die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten.
Nach ersten Schätzungen des Verkehrsbetriebs beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 94 82 0 zu melden.
