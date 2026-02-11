Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (138) Mutmaßliche Räuber festgenommen - Ermittlungserfolg der Schwabacher Kriminalpolizei

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Wie in der Meldung 36 berichtet, überfielen zwei zunächst Unbekannte am 13. Januar 2026 einen 43-Jährigen an der S-Bahn-Haltestelle in Lauf an der Pegnitz. Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Schwabach, zwei Tatverdächtige zu identifizieren.

Der 43-Jährige befand sich am Dienstagabend (13. Januar 2026) gegen 20:30 Uhr auf dem Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle "Lauf West" in Richtung Kärntner Straße. Zwei Männer nötigten ihn, seine Zigaretten und sein Mobiltelefon herauszugeben. Als er sich weigerte, schlugen sie ihm ins Gesicht und traten, als er bereits am Boden lag, mit den Füßen gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten sie ohne Beute.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach.

Im Zuge der weiteren, umfangreichen Ermittlungsarbeit, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erfolgte, richtete sich der dringende Tatverdacht gegen zwei Männer: einen 18-jährigen Polen und einen 20-jährigen Syrer. Da das Duo am Folgetag in einem Erlanger Drogeriemarkt erneut gewalttätig gegen einen Ladendetektiv geworden war, nachdem es dort einen Ladendiebstahl begangen hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehle gegen die flüchtigen Tatverdächtigen.

In der vergangenen Woche nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den 20-Jährigen fest. Der zweite Tatverdächtige stellte sich daraufhin am 11. Februar 2026 bei der Polizeiinspektion Lauf. Die beiden Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und müssen sich nun wegen des Verdachts zweier schwerwiegender Straftaten verantworten.

