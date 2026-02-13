Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (145) Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Lottoladen - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen drangen in der Nacht zum Donnerstag (12.02.2026) in ein Geschäft in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Männer brachen zwischen 00:25 Uhr und etwa 01:05 Uhr die Eingangstür des Lottogeschäfts in der Türkenstraße auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie Tabakwaren und Süßigkeiten im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 8000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach führten vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Dank einer Videoüberwachung liegt inzwischen folgende Beschreibung von den Einbrechern vor:

Person 1:

20-25 Jahre alt, schlank, trug eine schwarze Lederjacke, einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Schuhe.

Person 2:

20-25 Jahre alt, helle Hose, helle Bekleidung am Oberkörper, helle Schuhe.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum die beiden Männer oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Türkenstraße gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

