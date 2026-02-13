PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (145) Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Lottoladen - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen drangen in der Nacht zum Donnerstag (12.02.2026) in ein Geschäft in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Männer brachen zwischen 00:25 Uhr und etwa 01:05 Uhr die Eingangstür des Lottogeschäfts in der Türkenstraße auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie Tabakwaren und Süßigkeiten im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 8000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach führten vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Dank einer Videoüberwachung liegt inzwischen folgende Beschreibung von den Einbrechern vor:

Person 1:

20-25 Jahre alt, schlank, trug eine schwarze Lederjacke, einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Schuhe.

Person 2:

20-25 Jahre alt, helle Hose, helle Bekleidung am Oberkörper, helle Schuhe.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum die beiden Männer oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Türkenstraße gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:39

    POL-MFR: (144) Renitenter Ladendieb festgenommen

    Nürnberg (ots) - In Nürnberg wehrte sich ein renitenter Ladendieb am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) gegen seine Festhaltung. Der 38-Jährige konnte letztlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde das Diebesgut gefunden. Gegen 16:30 Uhr hielt sich der Ladendieb in einer Drogerie in der Fürther Straße auf. Der Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete, wie der 38-jährige Pole ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:34

    POL-MFR: (143) Hotelzimmer durchwühlt und Angestellten bedroht - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.2026) durchwühlte ein 20-jähriger Hotelgast (rumänisch) mehrere Zimmer in einem Hotel in der Marienstraße und bedrohte einen Angestellten. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der 33-jährige Mitarbeiter des Hotels (deutsch) entdeckte den Mann gegen 23:30 Uhr hinter der Rezeption und forderte ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:26

    POL-MFR: (142) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Polizei sucht Geschädigten und weitere Zeugen

    Erlangen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es in der Nürnberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht den unbekannten Geschädigten sowie mögliche Zeugen. Gegen 04:30 Uhr beleidigte ein 18-jähriger Mann (pakistanisch) einen noch unbekannten Passanten und schlug mehrfach auf ihn ein. Während Zeugen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren