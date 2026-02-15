PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (149) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Bad Windsheim (ots)

Zwischen Montagnachmittag (09.02.2026) und Freitagmorgen (13.02.2026) brachen Unbekannte in ein Anwesen in Uffenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Mehrparteienhaus in der Burgbernheimer Straße. In den Wohnräumen durchwühlten sie zahlreiche Schränke und entwendeten Bargeld. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht abschließend beziffert werden.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch und übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, denen im Umfeld des Anwesens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

