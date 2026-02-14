Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (148) Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses geriet in Brand

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (14.02.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Nordosten aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.

Gegen 18:50 Uhr gingen beim Notruf der Polizei Mittelfranken mehrere Mitteilungen über einen brennenden Dachstuhl im Bereich der Leipziger Straße ein. Als alarmierte Streifen vor Ort eintrafen, stand das Dach in Flammen und es war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg mit der Brandbekämpfung begannen, sperrten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie des USK Mittelfranken die umliegenden Straßen.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Flammen vorerst gelöscht. Die Arbeiten der Feuerwehr werden jedoch noch einige Zeit andauern, da die Einsatzkräfte den Dachstuhl öffnen müssen, um diesen auf Glutnester überprüfen zu können.

Was das Feuer ausgelöst hat und auf welche Höhe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit noch unklar und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell