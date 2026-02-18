PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (154) Vorsicht! Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Mittelfranken (ots)

In den vergangenen Wochen gaben sich mutmaßliche Diebe in Nürnberg, Schwabach, Lauf an der Pegnitz und Wendelstein wiederholt als Handwerker aus und versuchten auf diese Weise, Zugang zu Wohnhäusern zu erhalten. Die Kriminalpolizei ermittelt und richtet sich mit wichtigen Warnhinweisen an die Bevölkerung.

Die Diebe sprachen mehrere betagte Damen an und gaben vor, die Dachziegel überprüfen zu müssen, da aufgrund des Schneefalls Wasser eindringen würde. Unter diesem Vorwand konnten sich die Personen in den Häusern umschauen und diese nach Wertgegenständen absuchen. In einigen Fällen entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Inzwischen ermittelt das für sogenannte Trickdiebstähle zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei in zahlreichen Fällen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die bislang unbekannte Gruppierung in Nürnberg, Schwabach, Lauf an der Pegnitz und Wendelstein unterwegs war.

Die Kriminalpolizei richtet sich nun mit folgenden Warnhinweisen an die Öffentlichkeit:

   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, sobald unangemeldete 
     Handwerker Arbeiten bei Ihnen anbieten, die Sie nicht in Auftrag
     gegeben haben! Notieren Sie sich in solchen Fällen das 
     Kennzeichen des Autos mit dem die Personen unterwegs waren.
   - Das beschriebene Vorgehen ist nur ein Beispiel von vielen. 
     Trickdiebe und Betrüger sind ideenreich und lassen sich immer 
     neue Varianten einfallen.
   - Wichtig ist deshalb, dass Sie sich nicht unter Druck setzen 
     lassen. Sprechen Sie aufdringliche Besucher laut an und 
     verständigen Sie notfalls die Polizei.
   - Lassen Sie unbekannte Personen nur dann in Ihr Haus oder in Ihre
     Wohnung, wenn Sie diese auch selbst bestellt haben oder wenn 
     diese von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind.
   - Gleiches gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke, 
     Ableser von Gas- oder Stromzählerständen sowie Amtspersonen. 
     Verlangen Sie von Amtspersonen einen Dienstausweis. Rufen Sie im
     Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an - aber 
     unter einer Telefonnummer, die Sie selbst herausgesucht haben!

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

