POL-MFR: (154) Vorsicht! Polizei warnt vor falschen Handwerkern

In den vergangenen Wochen gaben sich mutmaßliche Diebe in Nürnberg, Schwabach, Lauf an der Pegnitz und Wendelstein wiederholt als Handwerker aus und versuchten auf diese Weise, Zugang zu Wohnhäusern zu erhalten. Die Kriminalpolizei ermittelt und richtet sich mit wichtigen Warnhinweisen an die Bevölkerung.

Die Diebe sprachen mehrere betagte Damen an und gaben vor, die Dachziegel überprüfen zu müssen, da aufgrund des Schneefalls Wasser eindringen würde. Unter diesem Vorwand konnten sich die Personen in den Häusern umschauen und diese nach Wertgegenständen absuchen. In einigen Fällen entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Inzwischen ermittelt das für sogenannte Trickdiebstähle zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei in zahlreichen Fällen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die bislang unbekannte Gruppierung in Nürnberg, Schwabach, Lauf an der Pegnitz und Wendelstein unterwegs war.

Die Kriminalpolizei richtet sich nun mit folgenden Warnhinweisen an die Öffentlichkeit:

- Verständigen Sie umgehend die Polizei, sobald unangemeldete Handwerker Arbeiten bei Ihnen anbieten, die Sie nicht in Auftrag gegeben haben! Notieren Sie sich in solchen Fällen das Kennzeichen des Autos mit dem die Personen unterwegs waren. - Das beschriebene Vorgehen ist nur ein Beispiel von vielen. Trickdiebe und Betrüger sind ideenreich und lassen sich immer neue Varianten einfallen. - Wichtig ist deshalb, dass Sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Sprechen Sie aufdringliche Besucher laut an und verständigen Sie notfalls die Polizei. - Lassen Sie unbekannte Personen nur dann in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung, wenn Sie diese auch selbst bestellt haben oder wenn diese von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Gleiches gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke, Ableser von Gas- oder Stromzählerständen sowie Amtspersonen. Verlangen Sie von Amtspersonen einen Dienstausweis. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an - aber unter einer Telefonnummer, die Sie selbst herausgesucht haben!

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/.

