POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Cannabiseinfluss

Daaden (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße ergaben sich am 28.01.2026 gegen 17:45 Uhr aus Sicht einer Streife Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei einer 52-jährigen Renault-Fahrerin. Die Frau räumte gegenüber den Beamten den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt; die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf die 52-jährige kommt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
