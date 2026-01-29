Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Cannabiseinfluss
Daaden (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße ergaben sich am 28.01.2026 gegen 17:45 Uhr aus Sicht einer Streife Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei einer 52-jährigen Renault-Fahrerin. Die Frau räumte gegenüber den Beamten den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt; die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf die 52-jährige kommt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenfahren zu.
