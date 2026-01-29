Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spektakulärer Unfall auf Parkplatz eines Discounters

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 28.01.2026 ereignete sich im Bereich des Parkplatzes eines Discounters in der Bahnhofstraße ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger BMW-Fahrer beabsichtige gegen 11:50 Uhr aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Möglicherweise aufgrund eines gesundheitlichen Problems, betätigte der Senior hierbei jedoch das Gaspedal derart stark, dass er rückwärtsfahrend zunächst mit einem geparkten Mercedes kollidierte und diesen beschädigte. Anschließend setzte sich die Fahrt weiter rückwärts fort, sodass der BMW als nächstes mit der Schrankenanlage des Parkplatzes kollidierte. Die Absperrschranke wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen, und durch den BMW mit geschliffen, bis das Fahrzeug letztlich im Bereich der Bahnhofstraße in einem Graben zum stehen kam.

Der Unfallverursacher blieb körperlich unverletzt. An seinem BMW dürfte nach erster Einschätzung ein Totalschaden vorliegen, weshalb dieser abgeschleppt werden musste.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizeiinspektion Betzdorf waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof Kirchen im Einsatz. Ein Spezialunternehmen führte eine Fahrbahnreinigung durch. Kräfte der Deutschen Bahn begaben sich ebenfalls vor Ort, da eine Beeinträchtigung des naheliegenden Schienenverkehrs zunächst nicht auszuschließen war.

Die Polizei leitete im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein Strafverfahren ein, und beschlagnahmte den Führerschein des Seniors.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell