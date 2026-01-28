Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl eines Grablichtes
Neustadt (Wied) (ots)
Im Zeitraum vom 24.01.2026, 11:30 Uhr, bis zum 27.01.2026, 11:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in der Straße "Zur Kaisereiche" in 53577 Neustadt (Wied) zum Diebstahl eines Grablichtes.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
