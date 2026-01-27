PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, 26.01.2026, ereignete sich in der Zeit von ca. 15.00 Uhr bis ca. 17.40 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Ahornweg mit einem geparkten Pkw BMW. Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite des abgestellten Fahrzeuges Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

