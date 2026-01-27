Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht
Hamm (Sieg) (ots)
Am Montag, 26.01.2026, ereignete sich in der Zeit von ca. 15.00 Uhr bis ca. 17.40 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Ahornweg mit einem geparkten Pkw BMW. Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite des abgestellten Fahrzeuges Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
