PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in mehrere Firmengebäude, Transporter und Buntmetalle entwendet

Betzdorf (ots)

Am Sonntag, 25.01.2026, kam es zwischen 22 und 23 Uhr zu Einbrüchen in einem Industriepark in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. Mindestens 5 Täter brachen dort in mehrere Firmengebäude ein. Da nach ersten Erkenntnissen sonst keine Gegenstände entwendet wurden, suchten diese offenbar gezielt nach Schlüsseln für auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge.

Sie entwendeten schließlich einen weißen Mercedes Sprinter Pritsche mit bekanntem Kennzeichen. Das Gelände verließen sie, in dem sie ein Zaunelement mit dem Fahrzeug zur Seite drückten.

In der Nacht zu Montag, 26.01.2026, kam es in Elkenroth in der Basaltstraße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Durch unbekannte Täter wurden mit massiver Gewalt Löcher in die Wand zum Firmengebäude geschlagen. Durch diese Löcher wurden gezielt Kupfer und Messingstangen aus der Firma entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber aufgrund der derzeitigen Metallpreise im fünfstelligen Bereich liegen.

Ein Zusammenhang beider Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zu den vorgenannten Ereignissen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Ümit Evrem, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 07:35

    POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

    Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Im Eichsfeld" stellte eine Streife der PI Betzdorf am 26.01.2026 gegen 11:50 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei einem 24-jährigen BMW-Fahrer fest. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamine. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 07:25

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Herdorf (ots) - Am 26.01.2026 kam es gegen 11 Uhr auf der L 284 im Bereich Hollertszug zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 32-jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Herdorf, und geriet auf winterlichen Fahrbahnverhältnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Hyundai einer 74-jährigen, welcher in ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:40

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Windhagen

    Windhagen (ots) - Im Zeitraum vom 22.01.2026, 18 Uhr bis 23.01.2026, 08:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Windhagen, Niederwindhagener Straße 65 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte in diesem Zeitraum auf der Niederwindhagener Straße mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren