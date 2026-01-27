Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in mehrere Firmengebäude, Transporter und Buntmetalle entwendet
Betzdorf (ots)
Am Sonntag, 25.01.2026, kam es zwischen 22 und 23 Uhr zu Einbrüchen in einem Industriepark in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. Mindestens 5 Täter brachen dort in mehrere Firmengebäude ein. Da nach ersten Erkenntnissen sonst keine Gegenstände entwendet wurden, suchten diese offenbar gezielt nach Schlüsseln für auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge.
Sie entwendeten schließlich einen weißen Mercedes Sprinter Pritsche mit bekanntem Kennzeichen. Das Gelände verließen sie, in dem sie ein Zaunelement mit dem Fahrzeug zur Seite drückten.
In der Nacht zu Montag, 26.01.2026, kam es in Elkenroth in der Basaltstraße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Durch unbekannte Täter wurden mit massiver Gewalt Löcher in die Wand zum Firmengebäude geschlagen. Durch diese Löcher wurden gezielt Kupfer und Messingstangen aus der Firma entwendet.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber aufgrund der derzeitigen Metallpreise im fünfstelligen Bereich liegen.
Ein Zusammenhang beider Taten kann nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise zu den vorgenannten Ereignissen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
