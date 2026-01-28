PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffälliges Quad aus Carport entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Vettelschoß (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, dem 26. Januar 2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, dem 27. Januar 2026, 08:00 Uhr, ein Quad entwendet. Das Fahrzeug war in der Ortslage Viertelschoss in der Straße "Im Wiesengrund" unter einem Carport abgestellt und verschlossen. Auf bislang unbekannte Weise gelang es den Tätern, das Quad zu entwenden. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein dunkles Quad mit auffälligen Merkmalen. Dieses verfügt über schwarze Reifen mit einer roten Umrandung an den Felgen. Zudem befinden sich sowohl im Front- als auch im Heckbereich rote Fahrzeugteile sowie rote Federn, wodurch das Quad insgesamt ein markantes Erscheinungsbild aufweist.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Im Wiesengrund" beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des beschriebenen Quads geben können, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

