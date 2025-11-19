Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Radfahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Linienbus - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 46 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 19.11.25 bei einer Kollision mit einem Linienbus in der Altenbrückertorstraße - Einmündung Ilmenaustraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war die 46-Jährige gegen 13:40 Uhr vom Am Sande kommend in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Ilmenaustraße abbiegen. Nach ersten Angaben von Zeugen zog die Radfahrerin unvermittelt nach links und kollidierte dabei seitlich/vorne mit einem gerade in gleiche Richtung fahrende Linienbus. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Die Altenbrückertorstraße war für die Unfallaufnahme und weiteren Maßnahmen zeitweilig teilweise voll gesperrt.

