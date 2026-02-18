PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (157) Brief enthielt verdächtige Substanz - Einsatz am Kornmarkt

Nürnberg (ots)

Eine verdächtige Substanz in einem Brief im Gewerkschaftsgebäude am Nürnberger Kornmarkt löste am Mittwochvormittag (18.02.2026) einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Eine Analyse des unbekannten Stoffs steht noch aus.

Die verdächtige Substanz in dem Brief ist gegen 10:30 Uhr aufgefunden worden. Da nicht bekannt ist, ob von dem Stoff eine Gefahr ausgeht, wurde der Bereich vorsichtshalber abgesperrt. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg ist für mögliche Dekontaminationsmaßnahmen vor Ort. Von dieser Vorsichtsmaßnahme sind bis zu elf Personen betroffen.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen - insbesondere zum Absender des Briefes sowie zur unbekannten Substanz - aufgenommen. Eine Analyse des Stoffs steht noch aus.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:44

    POL-MFR: (156) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

    Nürnberg (ots) - Am späten Dienstagabend (17.02.2026) ereignete sich im Nürnberger Nordosten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 22:30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer (syrisch/deutsch) eines weißen Seat Ibiza die Äußere Bayreuther Straße stadteinwärts. Die Kreuzung zur ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:37

    POL-MFR: (154) Vorsicht! Polizei warnt vor falschen Handwerkern

    Mittelfranken (ots) - In den vergangenen Wochen gaben sich mutmaßliche Diebe in Nürnberg, Schwabach, Lauf an der Pegnitz und Wendelstein wiederholt als Handwerker aus und versuchten auf diese Weise, Zugang zu Wohnhäusern zu erhalten. Die Kriminalpolizei ermittelt und richtet sich mit wichtigen Warnhinweisen an die Bevölkerung. Die Diebe sprachen mehrere betagte Damen an und gaben vor, die Dachziegel überprüfen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren