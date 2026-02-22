Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (160) Politisches Graffiti in Nürnberg gesprüht - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Bislang Unbekannte brachten am Samstagabend (21.02.2026) ein politisches Graffiti im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Im Zeitraum von etwa 18:00 Uhr bis 23:55 Uhr sprühten der oder die Unbekannten ein mutmaßlich rechtspolitisch motiviertes Graffiti auf ein Plakat, das an einer Hauswand im Bierweg angebracht war.
Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald
