Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (164) Passant kam zwei jungen Mädchen zu Hilfe und wurde selbst verletzt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Ein Mann, der in den frühen Sonntagmorgenstunden (22.02.2026) zwei jungen Mädchen in Fürth zu Hilfe kam, wurde selbst zum Opfer. Die Polizei sucht die beiden Mädchen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Deutscher, wie drei bis vier Männer zwei etwa 14-jährige Mädchen an der Bushaltestelle in der Königstraße bedrängten. Als er dazwischen ging, schlugen die Männer unvermittelt auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter. Der 41-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden etwa 14 Jahre alten Mädchen stiegen in den Bus und fuhren davon.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen Streifen der Polizei zwei Tatverdächtige an und kontrollierten diese. Es handelte sich hierbei um einen 27-jährigen Deutschen und einen 44-jährigen Griechen. Während der Kontrolle störten ein 25-jähriger Eritreer und ein 46-jähriger Grieche die polizeilichen Maßnahmen so sehr und verhielten sich so aggressiv, dass sie letztlich in Gewahrsam genommen werden mussten.

Zu den jungen Mädchen und den unbekannten Tätern liegt keine Beschreibung vor.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Fürth übernommen. Die beiden Männer müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden. Insbesondere werden die beiden jungen Mädchen gesucht, denen der Geschädigte am Sonntagmorgen in der Königstraße zu Hilfe gekommen war. Auch sie werden gebeten, sich unter der o. g. Rufnummer als Zeuginnen zur Verfügung zu stellen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

