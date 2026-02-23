PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (167) Bei Einbruch in Baumarkt beobachtet - Festnahme

Diespeck (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge machte am frühen Sonntagabend (22.02.2026) eine verdächtige Beobachtung an einem Baumarkt in Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim. Dank der Mitteilung konnten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch kurz darauf die mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.

Der Mitteiler beobachtete auf dem Grundstück des Baumarktes einen Mann, der mit einem Hubwagen mehrere Gegenstände auf dem Gelände herumfuhr. Ebenso sah er ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz des Geschäfts. Er verständigte umgehend den Polizeinotruf. Die am Tatort eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch konnten eine männliche Person (27, deutsch) auf dem Baumarktgelände sowie eine männliche Person (23, deutsch) in dem Fahrzeug vorläufig festnehmen.

Außerhalb des Geländes waren bereits mehrere Kartons mit Grills im Wert von mehreren tausend Euro zum Abtransport bereitgestellt.

Da der 27-jährige Mann ein Messer griffbereit einstecken hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag gegen den 27-jährigen Mann. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgestellt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:02

    POL-MFR: (166) An Bremsanlage manipuliert - Zeugenaufruf

    Hersbruck (ots) - An einem im Hubertussteig abgestellten PKW wurde bereits in der Zeit von Montag (09.02.2026) bis Samstag (14.02.2026) mutwillig die Bremsanlage manipuliert. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach sucht Zeugen. Die 33-jährige Fahrzeughalterin stellte bei ihrem schwarzen VW Caddy eine stark verminderte Bremsleistung fest und brachte ihr Fahrzeug zu einer Fachwerkstatt. Hier wurde festgestellt, dass die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:41

    POL-MFR: (165) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

    Erlangen (ots) - In der Zeit von Samstagabend (21.02.2026) bis zum Sonntagmittag (22.02.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus im Erlanger Stadtteil Büchenbach ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. In der Zeit von Samstag (18:00 Uhr) bis Sonntag (13:15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Demlingweg. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:09

    POL-MFR: (164) Passant kam zwei jungen Mädchen zu Hilfe und wurde selbst verletzt - Zeugenaufruf

    Fürth (ots) - Ein Mann, der in den frühen Sonntagmorgenstunden (22.02.2026) zwei jungen Mädchen in Fürth zu Hilfe kam, wurde selbst zum Opfer. Die Polizei sucht die beiden Mädchen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Deutscher, wie drei bis vier Männer zwei etwa 14-jährige Mädchen an der Bushaltestelle in der Königstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren