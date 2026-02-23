Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (167) Bei Einbruch in Baumarkt beobachtet - Festnahme

Diespeck (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge machte am frühen Sonntagabend (22.02.2026) eine verdächtige Beobachtung an einem Baumarkt in Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim. Dank der Mitteilung konnten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch kurz darauf die mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.

Der Mitteiler beobachtete auf dem Grundstück des Baumarktes einen Mann, der mit einem Hubwagen mehrere Gegenstände auf dem Gelände herumfuhr. Ebenso sah er ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz des Geschäfts. Er verständigte umgehend den Polizeinotruf. Die am Tatort eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch konnten eine männliche Person (27, deutsch) auf dem Baumarktgelände sowie eine männliche Person (23, deutsch) in dem Fahrzeug vorläufig festnehmen.

Außerhalb des Geländes waren bereits mehrere Kartons mit Grills im Wert von mehreren tausend Euro zum Abtransport bereitgestellt.

Da der 27-jährige Mann ein Messer griffbereit einstecken hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag gegen den 27-jährigen Mann. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgestellt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell