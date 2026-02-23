Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (168) Brand eines Taubenschlags
Höchstadt a.d.Aisch (ots)
Am frühen Montagmorgen (23.02.2026) brannte in Höchstadt an der Aisch ein Taubenschlag nieder. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht nun nach der Brandursache.
Der Integrierten Leitstelle Nürnberg wurde gegen 04:45 Uhr ein Brand im Erlenweg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort stand ein Taubenschlag in Vollbrand.
Die Freiwilligen Feuerwehren Höchstadt an der Aisch und Etzelskirchen griffen schnell und effektiv ein. Dennoch gelang es den Einsatzkräften nicht mehr, die Zuchttauben aus den Flammen zu retten. Der Verschlag brannte bis auf die Grundmauern nieder.
Die Kriminalpolizeiinspektion Erlangen ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert der verendeten Zuchttauben auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Den reinen Sachschaden am Gebäude beziffern die Beamten auf rund 25.000 Euro.
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell