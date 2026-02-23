PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (168) Brand eines Taubenschlags

Höchstadt a.d.Aisch (ots)

Am frühen Montagmorgen (23.02.2026) brannte in Höchstadt an der Aisch ein Taubenschlag nieder. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht nun nach der Brandursache.

Der Integrierten Leitstelle Nürnberg wurde gegen 04:45 Uhr ein Brand im Erlenweg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort stand ein Taubenschlag in Vollbrand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Höchstadt an der Aisch und Etzelskirchen griffen schnell und effektiv ein. Dennoch gelang es den Einsatzkräften nicht mehr, die Zuchttauben aus den Flammen zu retten. Der Verschlag brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erlangen ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert der verendeten Zuchttauben auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Den reinen Sachschaden am Gebäude beziffern die Beamten auf rund 25.000 Euro.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

