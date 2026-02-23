PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (171) Aggressiver Mann verletzt drei Polizeibeamte

Fürth (ots)

Am Sonntagmorgen (22.02.2026) führte die Mitteilung über eine aggressive Person in Fürth zu einem Polizeieinsatz. Bei seiner Gewahrsamnahme leistete ein 38-Jähriger Mann Widerstand und verletzte hierbei drei Polizeibeamte.

Gegen 03:55 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass sich eine aggressive Person auf dem Gehweg vor einer Bar in der Erlanger Straße aufhalte, laut herumschreie und dabei Flaschen auf den Boden werfe. Vor Ort trafen die alarmierten Streifenbesatzungen auf einen 38-jährigen Deutschen.

Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, beabsichtigten die Einsatzkräfte, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Hiergegen setzte sich der 38-Jährige jedoch derart vehement zur Wehr, dass er drei Polizeibeamte verletzte. Die Beamten brachten den Mann schließlich zur Polizeiinspektion Fürth und nahmen ihn dort in Gewahrsam. Zudem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die Beamten, die bei dem Einsatz verletzt worden waren, blieben weiterhin dienstfähig.

Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

