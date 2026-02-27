PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Kaminbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 21:15 Uhr wurde in Hintertodtmoos eine Rauchentwicklung aus einem Dach eines Einfamilienhauses gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es handelte sich lediglich um einen Kaminbrand, der keinen Schaden am Gebäude verursachte. Das Obergeschoss wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Hier dürfte ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch das DRK mit starken Kräften vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

