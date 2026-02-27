POL-FR: Todtmoos: Kaminbrand in Mehrfamilienhaus
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 21:15 Uhr wurde in Hintertodtmoos eine Rauchentwicklung aus einem Dach eines Einfamilienhauses gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es handelte sich lediglich um einen Kaminbrand, der keinen Schaden am Gebäude verursachte. Das Obergeschoss wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Hier dürfte ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch das DRK mit starken Kräften vor Ort im Einsatz.
