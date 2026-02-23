PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Fahrgast verursacht Polizeieinsatz in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, den 20.02.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Straße Am Lemmchen im Mainzer Stadtteil Mombach zu einem Polizeieinsatz in einem Linienbus.

Ein 44-jähriger Wohnsitzloser weigerte sich trotz Erreichens der Endhaltestelle, den Bus zu verlassen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten einen amtsbekannten, stark alkoholisierten Mann schlafend im Fahrzeug antreffen. Auf die Aufforderung, den Bus zu verlassen, reagierte der Mann uneinsichtig und zunehmend aggressiv. Er musste daraufhin aus dem Bus begleitet werden.

Im weiteren Verlauf legte sich der Mann vor dem Bus auf den Gehweg und verlangte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Als ihm erläutert wurde, dass hierfür augenscheinlich keine medizinische Notwendigkeit erkennbar sei, simulierte er einen Krampfanfall und reagierte zunächst nicht mehr auf Ansprache. Ein hinzugezogener Rettungswagen stellte jedoch vor Ort fest, dass keine medizinische Behandlung erforderlich war.

Da der Mann weiterhin die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und sich aggressiv verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt und ihm die möglichen Folgen, nämlich eine Nacht im Polizeigewahrsam, aufgezeigt.

Der 44-jährige beruhigte sich im weiteren Gesprächsverlauf und versprach nicht mehr auffällig zu werden. Er konnte daher aus der Maßnahme entlassen werden und letztlich zog von dannen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

    Mainz- Bretzenheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 14.02.2026, 18:30 Uhr, und Samstag, 21.02.2026, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Anwesen, in einer Seitenstraße der Draiser-Straße in Mainz-Bretzenheim, welches durch den Besitzer lediglich als Wochenendhaus genutzt wird. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Beschädigung des ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl durch Dreiergruppe- Polizei bittet um Hinweise

    Mainz (ots) - Mainz Am Samstagnachmittag, dem 21.02.2026 gegen 17.00 Uhr kam es am Bussteig 1 der Linie 56 am Hauptbahnhof in Mainz zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 32-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der Geschädigte um 16:56 Uhr am Bussteig 1 des Mainzer Hauptbahnhofs und wollte in den Bus der Linie 56 in Richtung ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Auseinandersetzung mit Pfefferspray vor Imbiss

    Mainz (ots) - Am Samstag, den 22.02.2026, kam es gegen 15 Uhr in der Goethestraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es Streitigkeiten vor einem Dönerimbiss, bei der unter anderem Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten beide beteiligten Parteien, jeweils bestehend aus zwei Personen, vor Ort angetroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren