Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Fahrgast verursacht Polizeieinsatz in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, den 20.02.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Straße Am Lemmchen im Mainzer Stadtteil Mombach zu einem Polizeieinsatz in einem Linienbus.

Ein 44-jähriger Wohnsitzloser weigerte sich trotz Erreichens der Endhaltestelle, den Bus zu verlassen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten einen amtsbekannten, stark alkoholisierten Mann schlafend im Fahrzeug antreffen. Auf die Aufforderung, den Bus zu verlassen, reagierte der Mann uneinsichtig und zunehmend aggressiv. Er musste daraufhin aus dem Bus begleitet werden.

Im weiteren Verlauf legte sich der Mann vor dem Bus auf den Gehweg und verlangte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Als ihm erläutert wurde, dass hierfür augenscheinlich keine medizinische Notwendigkeit erkennbar sei, simulierte er einen Krampfanfall und reagierte zunächst nicht mehr auf Ansprache. Ein hinzugezogener Rettungswagen stellte jedoch vor Ort fest, dass keine medizinische Behandlung erforderlich war.

Da der Mann weiterhin die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und sich aggressiv verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt und ihm die möglichen Folgen, nämlich eine Nacht im Polizeigewahrsam, aufgezeigt.

Der 44-jährige beruhigte sich im weiteren Gesprächsverlauf und versprach nicht mehr auffällig zu werden. Er konnte daher aus der Maßnahme entlassen werden und letztlich zog von dannen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell