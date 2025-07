Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Bank-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Lüdenscheid (ots)

Gestern Mittag klingelte das Telefon einer Seniorin an der Weißenburger Straße. Am anderen Ende meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Bank und gab an, ein Mitarbeiter müsse gleich vorbeikommen und ihre die EC-Karte samt PIN abholen. Ein paar Minuten später klingelte es tatsächlich an der Tür. Die Dame übergab die geforderten Unterlagen. Der Täter ging davon. Wenig später wurde die Polizei informiert. Der Täter war männlich, 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, hatte keinen Bart und keine Brille, dunkle Haare, ein weißes T-Shirt und eine mittelgraue Jeans. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und warnt eindringlich davor, unbekannten Personen persönliche Daten oder Unterlagen auszuhändigen. Eine Bank würde niemals persönliche Daten erfragen oder Unterlagen wie PIN-Nummern fordern. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

