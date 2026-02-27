POL-FR: Wehr: Küchenbrand
Freiburg (ots)
Am Freitag, 27.02.2026, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in einer Küche in der Lindstraße in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Kühlschrank Ursache des Feuers gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. In der Küche wird der Schaden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.
