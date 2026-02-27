POL-FR: Wehr: Küchenbrand

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 21:15 Uhr wurde in Hintertodtmoos eine Rauchentwicklung aus einem Dach eines Einfamilienhauses gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es handelte sich lediglich um einen Kaminbrand, der keinen Schaden am Gebäude verursachte. Das Obergeschoss wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Hier dürfte ein Sachschaden von ...

mehr