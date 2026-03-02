PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Das Polizeipräsidium Freiburg startet auf Instagram und WhatsApp

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg ist seit heute auch auf Instagram sowie auf WhatsApp vertreten.

Mit diesen Kanälen erweitern wir unser digitales Informationsangebot, um die Bürgerinnen und Bürger in Südbaden noch schneller, direkter und aktueller informieren zu können. Von Jestetten bis Herbolzheim, über den Schwarzwald und am Rhein entlang, hat das Polizeipräsidium Freiburg seinen Zuständigkeitsbereich.

Neben unseren bereits bestehenden Social-Media-Kanälen (Facebook und X) ermöglichen uns Instagram und WhatsApp, wichtige Informationen für einen größeren Personenkreis noch schneller, direkter und anschaulicher zu verbreiten. Außerdem freuen wir uns, Ihnen neue Einblicke in unseren Arbeitsalltag geben zu können.

Was erwartet Sie auf unserem neuen Instagram-Kanal?

   -Aktuelle Nachrichten und polizeiliche Vorkommnisse
   - Kommunikation und Austausch mit Polizeibeamtinnen und 
     Polizeibeamten
   - Informationen zu Veranstaltungen und Einsätzen in der Region
   - Präventive Tipps für Ihre Sicherheit
   - Öffentlichkeitsfahndungen
   - Spannende Einblicke in unsere Arbeit
   -> Der Instagram-Kanal soll ein breites Spektrum polizeilicher 
Arbeit darstellen und einen Blick hinter die Kulissen liefern.

Der neue Instagram-Kanal ist unter folgendem Link abrufbar:

www.instagram.com/polizei.bw.freiburg

Was erwartet sie auf unserem neuen WhatsApp-Kanal?

   -Besonders herausragende polizeiliche Vorkommnisse per 
Push-Nachricht
   -Informationen zu Veranstaltungen und Einsätzen in der Region
   -Präventive Tipps für ihre Sicherheit
   -Öffentlichkeitsfahndungen
   -> Der WhatsApp-Kanal soll einen selektiven Ausschnitt über die 
priorisiertesten und relevantesten Informationen bieten.

Der neue WhatsApp-Kanal ist unter folgendem Link abrufbar und kostenlos abonnierbar:

https://whatsapp.com/channel/0029VbBkcb7Lo4heTKjDn23C -> Wichtig hierbei: Push-Nachrichten (Glockensymbol) aktivieren, um immer die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie: Sowohl der Instagram- als auch der WhatsApp-Kanal sind keine Notrufkanäle und dienen nicht zur Meldung von Straftaten oder Notfällen. In dringenden Fällen erreichen Sie uns weiterhin ausschließlich über den Notruf 110.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 1015
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

