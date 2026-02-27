POL-FR: Schopfheim: Fahrräder aus Schuppen entwendet - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Drei unbekannte männliche Personen entwendeten am Freitag, 27.02.2026 gegen 00.50 Uhr drei Fahrräder aus einem Fahrradschuppen in der Hauptstraße. Dieser wurde zuvor gewaltsam geöffnet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 173, gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.
