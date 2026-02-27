PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrräder aus Schuppen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Drei unbekannte männliche Personen entwendeten am Freitag, 27.02.2026 gegen 00.50 Uhr drei Fahrräder aus einem Fahrradschuppen in der Hauptstraße. Dieser wurde zuvor gewaltsam geöffnet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 173, gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 15:19

    POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster ein, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Stockmatt" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:54

    POL-FR: Wehr: Küchenbrand

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 27.02.2026, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in einer Küche in der Lindstraße in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Kühlschrank Ursache des Feuers gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. In der Küche wird der Schaden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle - Christoph Efinger Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren