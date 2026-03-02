Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrspolizei Freiburg kontrolliert Elektrokleinstfahrzeuge - Mehrere Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, den 28. Februar 2026, führte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg für 75 Minuten eine gezielte Kontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen (sog. E-Scooter) durch. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften festgestellt.

Zunächst wurde ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter angehalten, der unzulässigerweise einen Freund auf dem Fahrzeug mitführte. Die gemeinsame Weiterfahrt wurde untersagt und der 14-Jährige muss mit einem Verwarngeld rechnen.

Kurz darauf kontrollierte die Polizei zwei 13-Jährige, die jeweils einen E-Scooter führten. Einer der beiden beförderte zusätzlich ein weiteres Kind. Da das Mindestalter zum Führen von Elektrokleinstfahrzeugen gesetzlich auf 14 Jahre festgelegt ist, wurden die E-Scooter polizeirechtlich beschlagnahmt. Die Eltern der Jugendlichen wurden im Anschluss aufgefordert, die Fahrzeuge bei der Polizei abzuholen. Gegen die Eltern wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einer hohen Geldbuße müssen die Eltern auch mit einem Punkteintrag im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Zusätzlich kommen noch Gebühren für die Beschlagnahme und den Transport der E-Scooter auf sie zu.

Im Weiteren wurde eine 16-Jährige mit ihrem E-Scooter angehalten. Sie hatte am letzten Tag des Versicherungsjahres 2025 immer noch keinen Haftpflichtversicherungsvertrag für den E-Scooter abgeschlossen. Auch in diesem Fall wurde der Weiterfahrt untersagt. Gegen die 16-Jährige sowie ihre Mutter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Über die Strafbemessung entscheidet die Staatsanwaltschaft Freiburg.

Die Verkehrspolizei Freiburg weist darauf hin, dass mit dem 1. März 2026 das neue Versicherungsjahr beginnt. Die aktuellen Versicherungsplaketten sind leicht anhand der schwarzen Zahlen und Buchstaben erkennbar.

Die erfahrenen Beamten der Verkehrspolizei waren angesichts der Quantität und Qualität der Verstöße überrascht. Auch in Zukunft wird die Verkehrspolizei Freiburg ein besonderes Augenmerk auf Elektrokleinstfahrzeuge legen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell