PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrspolizei Freiburg kontrolliert Elektrokleinstfahrzeuge - Mehrere Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, den 28. Februar 2026, führte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg für 75 Minuten eine gezielte Kontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen (sog. E-Scooter) durch. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften festgestellt.

Zunächst wurde ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter angehalten, der unzulässigerweise einen Freund auf dem Fahrzeug mitführte. Die gemeinsame Weiterfahrt wurde untersagt und der 14-Jährige muss mit einem Verwarngeld rechnen.

Kurz darauf kontrollierte die Polizei zwei 13-Jährige, die jeweils einen E-Scooter führten. Einer der beiden beförderte zusätzlich ein weiteres Kind. Da das Mindestalter zum Führen von Elektrokleinstfahrzeugen gesetzlich auf 14 Jahre festgelegt ist, wurden die E-Scooter polizeirechtlich beschlagnahmt. Die Eltern der Jugendlichen wurden im Anschluss aufgefordert, die Fahrzeuge bei der Polizei abzuholen. Gegen die Eltern wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einer hohen Geldbuße müssen die Eltern auch mit einem Punkteintrag im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Zusätzlich kommen noch Gebühren für die Beschlagnahme und den Transport der E-Scooter auf sie zu.

Im Weiteren wurde eine 16-Jährige mit ihrem E-Scooter angehalten. Sie hatte am letzten Tag des Versicherungsjahres 2025 immer noch keinen Haftpflichtversicherungsvertrag für den E-Scooter abgeschlossen. Auch in diesem Fall wurde der Weiterfahrt untersagt. Gegen die 16-Jährige sowie ihre Mutter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Über die Strafbemessung entscheidet die Staatsanwaltschaft Freiburg.

Die Verkehrspolizei Freiburg weist darauf hin, dass mit dem 1. März 2026 das neue Versicherungsjahr beginnt. Die aktuellen Versicherungsplaketten sind leicht anhand der schwarzen Zahlen und Buchstaben erkennbar.

Die erfahrenen Beamten der Verkehrspolizei waren angesichts der Quantität und Qualität der Verstöße überrascht. Auch in Zukunft wird die Verkehrspolizei Freiburg ein besonderes Augenmerk auf Elektrokleinstfahrzeuge legen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:39

    POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.03.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der B34 zwischen der Einmündung Grießen-Bahnhof und der Einmündung der L 161a zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen drei Autos, in deren Folge sich ein Citroen überschlug. Der 54-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort. Ein 68-jähriger VW - Fahrer wurde schwer verletzt mit einem ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:08

    POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Bahnhofsstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, 28.02.2026 zwischen 09.15 Uhr und 10.20 Uhr einen linkseitig in der Bahnhofstraße, Einmündung Bismarckstraße, geparkten Peugeot. Der Sachschaden von rund 1500 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:07

    POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - vier Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Mit seinem Pkw beabsichtigte am Samstag, 28.02.2026 gegen 16.30 Uhr ein 34 Jahre alter Mann auf der Wehrer Straße nach links in Richtung Schopfheim, B317, abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, Richtung Wehr fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welcher die entgegenkommende 39 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch der 34-Jährige und die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren