Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen hinterlassen Notiz an Fahrzeug

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht vom 26.02.2026 auf den 27.02.2026 wurde ein geparkter VW Bus, bei dem es sich um ein ehemaliges gelbes Postfahrzeug handelt, in der Hugstetter Straße in Freiburg von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Hierbei ist Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Der Unfall soll von Zeugen beobachtet worden sein, welche in der Folge eine Notiz an dem geschädigten Fahrzeug hinterlassen hatten.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die Zeugen sich unter der Tel.: 0761 882-3100 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Jule Armbruster
Telefon: 0761 / 882-1027

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

