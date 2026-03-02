Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

March: Am 28.02.2026 kam es gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Landstraße/Hauptstraße/Sportplatzstraße/L187 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Beim abbiegen nach rechts bei grüner Ampel, übersah der Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand den Fahrradfahrer, welcher ebenfalls bei grün die Straße überqueren wollte. Hierbei erfasste der PKW den Fahrradfahrer, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer wurde anschließend vom RTW versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das neben dem Fahrrad herlaufende Kind des Fahrradfahrers blieb unverletzt, trug aber einen Schock davon. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

