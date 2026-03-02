PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: 71-Jähriger fährt mit PKW alleinbeteiligt in Bach

Freiburg (ots)

Neuershausen: Am 27.02.2026, gegen 11:45 Uhr, kam es in der March, im Neuershausener Mooswald, zu einem Unfall, bei dem ein 71-jähriger Mann mit seinem PKW alleinbeteiligt in einem Bach landete. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits in Behandlung durch den herbeigerufenen RTW. Der Fahrer des PKWs blieb unverletzt. An dem PKW selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es kam zu keinem Fremdschaden. Der PKW des Herrn musste abgeschleppt werden. Der 71-Jährige konnte später durch Angehörige auf dem Revier Breisach abgeholt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

