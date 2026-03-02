Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Verdacht Verbotene Kraftfahrzeugrennen auf Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 21.30 Uhr, sollen auf der Autobahn A 5, zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen in Richtung Norden, mehrere Pkws an einem Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen sein. Ein Verkehrsteilnehmer teilte mit, dass drei dunkle Pkws den Verkehr auf der Autobahn A 5 zunächst stark herunter gebremst hätten um im Anschluss die Pkws stark zu beschleunigen. Weitere Angaben zu den beteiligten Pkws waren dem Zeugen nicht möglich. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein mögliches Kraftfahrzeugrennen auf gleicher Höhe, jedoch in entgegengesetzter Richtung zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein. Hierbei sollen sich zwei dunkle Pkws, vermutlich BMWs, nebeneinander positioniert und den Verkehr herunter gebremst haben. Anschließend hätten sie die Fahrt mit starker Beschleunigung vorgesetzt. Im Zuge des Fahrmanövers sei ein bislang unbekannter Pkw verbotswidrig rechts über den Standstreifen überholt worden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten wird derzeit von einem möglichen Zusammenhang der beiden gemeldeten Vorfällen ausgegangen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche die Vorfälle auf dem Streckenabschnitt der Autobahn beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Ebenso möge sich bitte die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw melden, welcher verbotswidrig rechts überholt wurde.

