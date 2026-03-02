PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Verdacht Verbotene Kraftfahrzeugrennen auf Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 21.30 Uhr, sollen auf der Autobahn A 5,
zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen in 
Richtung Norden, mehrere Pkws an einem Kraftfahrzeugrennen beteiligt 
gewesen sein.

Ein Verkehrsteilnehmer teilte mit, dass drei dunkle Pkws den Verkehr 
auf der Autobahn A 5 zunächst stark herunter gebremst hätten um im 
Anschluss die Pkws stark zu beschleunigen. Weitere Angaben zu den 
beteiligten Pkws waren dem Zeugen nicht möglich. Kurze Zeit später 
meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein mögliches 
Kraftfahrzeugrennen auf gleicher Höhe, jedoch in entgegengesetzter 
Richtung zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Weil am 
Rhein. Hierbei sollen sich zwei dunkle Pkws, vermutlich BMWs, 
nebeneinander positioniert und den Verkehr herunter gebremst haben. 
Anschließend hätten sie die Fahrt mit starker Beschleunigung 
vorgesetzt. Im Zuge des Fahrmanövers sei ein bislang unbekannter Pkw 
verbotswidrig rechts über den Standstreifen überholt worden. 

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten wird derzeit von 
einem möglichen Zusammenhang der beiden gemeldeten Vorfällen 
ausgegangen. 

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen,
welche die Vorfälle auf dem Streckenabschnitt der Autobahn beobachtet
haben und Angaben dazu machen können. Ebenso möge sich bitte die 
Fahrerin oder der Fahrer des Pkw melden, welcher verbotswidrig rechts
überholt wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:28

    POL-FR: Müllheim: Auf Dachterrasse Abfälle verbrannt

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 27.02.2026, gegen 21.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Gebäudebrand in der Hebelstraße in Müllheim gemeldet. Mehrere Anwohner berichteten über hohe Flammen auf dem Dach eines Matratzen- und Bettengeschäfts. Vor Ort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte fest, dass auf der dortigen Dachterrasse ein größeres Feuer brannte. Das Feuer war durch die Bewohner einer in ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:19

    POL-FR: March: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

    Freiburg (ots) - March: Am 28.02.2026 kam es gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Landstraße/Hauptstraße/Sportplatzstraße/L187 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Beim abbiegen nach rechts bei grüner Ampel, übersah der Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand den Fahrradfahrer, welcher ebenfalls bei grün die Straße überqueren wollte. Hierbei erfasste der PKW den Fahrradfahrer, wodurch ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:17

    POL-FR: March: 71-Jähriger fährt mit PKW alleinbeteiligt in Bach

    Freiburg (ots) - Neuershausen: Am 27.02.2026, gegen 11:45 Uhr, kam es in der March, im Neuershausener Mooswald, zu einem Unfall, bei dem ein 71-jähriger Mann mit seinem PKW alleinbeteiligt in einem Bach landete. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits in Behandlung durch den herbeigerufenen RTW. Der Fahrer des PKWs blieb unverletzt. An dem PKW selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es kam zu keinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren