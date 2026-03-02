POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Radfahrerin verletzt
Freiburg (ots)
Am Freitag, 27.02.2026, gegen 15.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Spitalstraße / Ötlinger Straße zu einem Unfall, bei welchem ein Pkw sowie ein Pedelec beteiligt waren. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Spitalstraße in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung zur Ötlinger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 24-jährige Fahrerin eines Pedelecs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte die Pedelec-Fahrerin in ein Krankenhaus.
