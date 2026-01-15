PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Brand einer Trocknungsanlage

Malchin (ots)

Gegen 07:20 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Trocknungsanlage in der Stavenhagener Straße in Malchin gemeldet.

Durch den Brand des Silos kann es aktuell zu Rauch- und unangenehmen Geruchsentwicklungen kommen. Es wird daher empfohlen die Fenster im Nahbereich geschlossen zu halten.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

