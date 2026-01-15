Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Brand einer Trocknungsanlage

Malchin (ots)

Gegen 07:20 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Trocknungsanlage in der Stavenhagener Straße in Malchin gemeldet.

Durch den Brand des Silos kann es aktuell zu Rauch- und unangenehmen Geruchsentwicklungen kommen. Es wird daher empfohlen die Fenster im Nahbereich geschlossen zu halten.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

