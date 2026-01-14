PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der L28 zwischen Eggesin und Ueckermünde verletzt

Eggesin (ots)

Gestern Mittag (13.01.2025, gegen 12 Uhr) kam es auf der L28 (Ueckermünder Straße) in Hoppenwalde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger VW-Fahrer sowie ein 39-jähriger Ford-Fahrer leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 43-jährige Fahrer eines VW-Transporters (Postfahrzeug) dem 39-Jährigen an einer Kreuzung der Ueckermünder Straße die Vorfahrt genommen haben. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 39-jährige Ford-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Klinikum Ueckermünde gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 32.000 Euro.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die Ueckermünder Straße knapp eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

