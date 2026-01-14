Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verfolgung in der Westsiedlung? Polizei sucht weitere Zeugen

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Abend gegen 18.20 Uhr hat ein Zeuge die Polizei gerufen, um die mutmaßliche Verfolgung zweier Jugendlicher durch einen Dritten zu melden. Die beiden Jugendlichen - ein Deutscher und ein Moldawier - hatten wohl aus Angst vor ihrem Verfolger Zuflucht in einem Einkaufsmarkt sowie in einem Imbiss in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gesucht.

Aufgrund der ersten Meldung, dass der Verfolger aggressiv wirke und noch draußen herumlaufe, kamen drei Streifenwagen zum Einsatz. Sie suchten unter anderem auch den Bereich zwischen den Hochhäusern und der Geschwister-Scholl-Straße ab und befragten mehrere Zeugen. Während der ersten Ermittlungen vor Ort erhielten die Polizeibeamten auch erste sachdienliche Hinweise. Der Verdächtige selbst konnte in dem Bereich nicht mehr festgestellt werden.

Verfolger und Verfolgte kennen sich zwar, da jedoch unklar ist, was die Verfolgung ausgelöst hat und ob es dabei zu einer Bedrohung kam, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wer hat im Vorfeld der Verfolgung vor 18.20 Uhr im Bereich der Hochhäuser möglicherweise einen Streit gehört? Wer hat die Verfolgung beobachtet und kann weitere Angaben zum Hergang machen, die noch nicht gestern Abend der Polizei gegenüber berichtet wurden?

Wer sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an die Warener Polizei unter 03991 / 1760 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell