Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Diebstahl von Produktionsteilen aus Firma - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Tatzeitraum Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 03:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Produktionsteilen aus einer größeren Firma in Waldkirch, neben der B294, Abzweigung Richtung Waldkirch-Ost.

Es ist davon auszugehen, dass der Transport des Diebesgutes über die B294 stattgefunden hat.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Beobachtungen zu auffälligen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der B294, Ausfahrt Waldkirch-Ost, gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren