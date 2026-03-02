POL-FR: Waldkirch: Diebstahl von Produktionsteilen aus Firma - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Im Tatzeitraum Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 03:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Produktionsteilen aus einer größeren Firma in Waldkirch, neben der B294, Abzweigung Richtung Waldkirch-Ost.
Es ist davon auszugehen, dass der Transport des Diebesgutes über die B294 stattgefunden hat.
Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Beobachtungen zu auffälligen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der B294, Ausfahrt Waldkirch-Ost, gemacht haben.
