POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Am Freitagabend, 27.02.2026, kam es gegen 18:30 Uhr auf der L157 zwischen Grafenhausen und Birkendorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 67-jähriger Rennradfahrer bei Dämmerung mit eingeschaltetem Licht in Richtung Birkendorf gefahren sein, als ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll, ihn streifte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben soll. Das Rennrad wurde beschädigt, der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An der Unfallstelle konnten durch die Verkehrspolizei Fahrzeugteile des verursachenden Autos sichergestellt werden. Am Samstag, 28.02.2026, meldete sich ein 83-Jähriger und gab an, am Vortag über einen Stein gefahren zu sein, wodurch ein Schaden an seinem Auto entstanden sein soll. Das Auto konnte mit dem Fahrradunfall in Verbindung gebracht werden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Insbesondere wird die Person gesucht, die den Radfahrer von Grafenhausen nach Birkendorf überholt haben soll, bevor es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto kam. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

