Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Auto kommt von der Fahrbahn ab - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 18.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Autofahrer aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache auf der B500 in Höhe der Abzweigung ins Industriegebiet Tiefenhäusern zunächst gegen die Leitplanke und kam anschließend nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte im Grünstreifen neben der Fahrbahn mit einer Werbetafel. Der Fahrer und die 7-jäjhrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

