Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kind angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 15:30 Uhr kam es in der Römerstraße in Wehr zu einem Unfall zwischen einem 78-jährigen Autofahrer und einem Fahrradfahrer im Kindergartenalter. Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfallhergang und die Ursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

