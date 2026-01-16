PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Während der Zugfahrt ins Gesicht geschlagen

Fulda (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (14.1./19:25 Uhr) soll ein 33-Jähriger einen 31-Jährigen im Zug geschlagen haben.

Beide Personen befanden sich im ICE 594, auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Fulda.

Der 33-Jährige aus Polen stammende Mann, soll den 31-Jährigen Deutschen grundlos, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Fulda, ins Gesicht geschlagen haben.

Eine hinzugezogene Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte beide Männer am Bahnsteig antreffen.

Der Schläger musste die Streife für weitere Maßnahmen zur Dienststelle begleiten.

Der 31-Jährige konnte vom Bahnsteig aus seinen Weg fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann. wird gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

