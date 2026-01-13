PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Scheibe am ICE gesplittert

Fulda (ots)

Am gestrigen Montag (12.1./14:10 Uhr) meldete die Deutsche Bahn AG der Bundespolizeiinspektion Kassel, dass bei dem ICE 73, auf der Fahrt von Hamburg nach Basel, eine Scheibe gesplittert war.

Der Zug hielt im Bahnhof Fulda. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda nahm den Schaden in Augenschein und sprach mit dem Zugpersonal und Reisenden, die sich in dem betreffenden Wagen befanden.

Alle Reisenden gaben an, dass die Scheibe nach einem Knall im Tunnel Langenschwarz gesprungen sei.

Aufgrund von Mehrfachverglasung splitterte lediglich die äußere Scheibe.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG brachte von außen eine Spezialfolie an, so dass der Zug seine Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen konnte.

Ob es sich bei den äußeren Einwirkungen um gelöste Eisbrocken oder aufgewirbelte Steine handelt ist nicht bekannt.

Reisende kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel

