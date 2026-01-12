PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit endet im Krankenhaus

Fulda (ots)

Am gestrigen Sonntag (11.1./20:05 Uhr) soll ein 26-Jähriger einen 23-Jährigen im Bahnhof Fulda geschlagen haben.

Beide Personen sollen vor einem Drogeriemarkt in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der 26-jährige Deutsche den 23-Jährigen mehrfach so fest geschlagen haben, dass dieser zu Boden ging.

Hierbei erlitt er eine Platzwunde im Gesicht und eine Verletzung am Fuß.

Als der 23-jährige Deutsche am Boden lag versuchte der Schläger ihn an den Kopf zu treten.

Beide Personen wurden durch einen unbekannten Reisenden getrennt.

Der Geschlagene musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Für weitere Maßnahmen wurde der 26-Jährige, durch eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda zur Dienststelle verbracht.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

