Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Erschrockener Hund fährt alleine Zug

(Landkreis Gießen) (ots)

Ein Böller, der in der Nähe eines Grundstücks gezündet wurde, erschreckte einen Hund so sehr, dass dieser am Silvesterabend (31.12./22:00Uhr) weglief.

Er lief offensichtlich zum Haltepunkt Friedelhausen, wo er schließlich mit anderen Personen in die Regionalbahn 41 stieg. Auf der Fahrt verkroch er sich unter einer Sitzreihe.

Reisende machten den Besitzer ausfindig und informierten ihn und die Bundespolizei.

Eine Hundeführerin des Bundespolizeireviers Gießen nahm den Ausreißer in Empfang und beruhigte ihn, bis sein Besitzer ihn um 23:25 Uhr im Bundespolizeirevier Gießen abholte.

So konnten alle gemeinsam ins neue Jahr starten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel

