PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verbale Auseinandersetzung endet mit Schlägen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots)

Eine 35-Jährige und eine 50-Jährige sollen sich am vergangenen Samstag (27.12./12:15 Uhr) gegenseitig geschubst und geschlagen haben.

Beide Personen befanden sich am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, als sie aus noch ungeklärter Ursache in Streit gerieten.

In weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten auf beiden Seiten. Dabei rangen sich die Frauen zu Boden und mussten durch Zeugen getrennt werden.

Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte alle beteiligten Personen vor Ort antreffen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:30

    BPOL-KS: Mann benutzt Pfefferspray in der Regio Tram

    Kassel (ots) - Ein 38-Jähriger soll am vergangenen Samstag (27.12./15:35 Uhr) einem 30-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Beide Personen benutzten die Regio Tram 1 von Grebenstein Richtung Kassel Hauptbahnhof. Als der 30-Jährige durch die Zugbegleiterin kontrolliert werden sollte, versuchte er noch schnell ein Ticket zu ziehen. Dies wurde durch die Zugbegleiterin unterbunden und sie nahm die Personalien ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:30

    BPOL-KS: 7-Jähriger fährt alleine Zug

    Gießen (ots) - Ein 7-jähriger Junge stand an Heilig Abend (24.12./11:00 Uhr) mit seiner Mutter im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Hier stieg der junge Mann in einen Zug ein und machte sich alleine auf Fahrt nach Gießen. Ein Zugbegleiter nahm sich dem reiselustigen 7-Jährigen an und verständigte das Bundespolizeirevier Gießen. Hier hatte sich auch schon die besorgte Mutter des Jungen gemeldet und die Polizisten um ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:15

    BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Zug

    Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) - Bereits am Samstag, den 13.12.2025, kam es auf der Zugfahrt von Cölbe in Richtung Sterzhausen gegen 15:30 Uhr zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Laut Aussage der Frau soll der bislang unbekannte Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert und sie dabei angeschaut haben. Bei Halt im Bahnhof Sterzhausen verließ die Frau den Zug und gab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren