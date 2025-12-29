Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verbale Auseinandersetzung endet mit Schlägen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots)

Eine 35-Jährige und eine 50-Jährige sollen sich am vergangenen Samstag (27.12./12:15 Uhr) gegenseitig geschubst und geschlagen haben.

Beide Personen befanden sich am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, als sie aus noch ungeklärter Ursache in Streit gerieten.

In weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten auf beiden Seiten. Dabei rangen sich die Frauen zu Boden und mussten durch Zeugen getrennt werden.

Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte alle beteiligten Personen vor Ort antreffen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell