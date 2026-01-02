PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mit Getränkedose geschlagen - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Ein 43-Jähriger soll am vergangenen Dienstag (30.12./16:20 Uhr), im Bahnhof Kassel-Wilhelmhöhe, eine 21-Jährige geschlagen haben.

Was sich genau zugetragen hat ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 43-jährige aus der Ukraine stammende Mann soll der die 21- jährige Syrerin mit einer leeren Getränkedosen an den Oberkörper und die Hand geschlagen haben.

Dadurch erlitt die Frau Kratzer an der Hand, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Im Anschluss soll er sie in russischer Sprache beschimpft haben.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte beide Personen vor Ort antreffen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561/816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

