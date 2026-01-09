Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugin von Diebstahl gesucht

Gießen (ots)

Eine bis jetzt unbekannte Zeugin beobachtete bereits im vergangenen Jahr (20.12./15:45 Uhr) einen Diebstahl in einer Buchhandlung im Bahnhof Gießen.

Die Zeugin sprach eine Streife der Bundespolizeireviers Gießen an und schilderte ihre Beobachtungen.

Nach der Schilderung und der guten Personenbeschreibung konnte die männliche Person festgenommen und das Diebesgut in seiner Jackentasche aufgefunden werden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Zeugin bereits aus dem Bahnhof entfernt ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Nun sucht die Bundespolizei nach dieser Zeugin.

Wenn sie die Zeugin sind oder die Zeugin kennen melden sie sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 816 160.

