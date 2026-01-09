PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugin von Diebstahl gesucht

Gießen (ots)

Eine bis jetzt unbekannte Zeugin beobachtete bereits im vergangenen Jahr (20.12./15:45 Uhr) einen Diebstahl in einer Buchhandlung im Bahnhof Gießen.

Die Zeugin sprach eine Streife der Bundespolizeireviers Gießen an und schilderte ihre Beobachtungen.

Nach der Schilderung und der guten Personenbeschreibung konnte die männliche Person festgenommen und das Diebesgut in seiner Jackentasche aufgefunden werden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Zeugin bereits aus dem Bahnhof entfernt ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Nun sucht die Bundespolizei nach dieser Zeugin.

Wenn sie die Zeugin sind oder die Zeugin kennen melden sie sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 816 160.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

