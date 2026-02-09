POL-KR: Nach bandenmäßigem Ladendiebstahl: Polizei fahndet mit Fotos nach den Tätern
Krefeld (ots)
Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach vier Männern, die am 18. Oktober 2025 gegen 18 Uhr im Mediamarkt auf der Blumentalstraße diverse Playstationspiele gestohlen haben. Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden:
https://polizei.nrw/fahndung/194184
Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.
