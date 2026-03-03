Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Rotlichtverstoß - Großes Kräfteaufgebot

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, um 13:45 Uhr kam es an der Ampelkreuzung auf der B314 an der Abzweigung Silberwiese zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 48-jährige Dacia-Fahrerin die rote Ampel übersehen haben und mit einer 33-jährgen Opel-Fahrerin, die von der Silberwiese in die B314 in Richtung Stühlingen einbog, kollidiert sein. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 18.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrerinnen und ihre mitfahrenden Kinder im Alter von sieben und zwei Jahren wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die B314 war zeitweise voll gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

