PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Mainz (ots)

++ Folgemeldung ++

Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Einsatz in Mainz-Gonsenheim.

In einer Tiefgarage in der Isaac-Fulda-Allee kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines PKW. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Zwei weitere, in der Tiefgarage abgestellte PKW wurden durch die Brandeinwirkung beschädigt und gerieten zum Teil in Brand. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Durch den Brand kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich sowohl in der Tiefgarage als auch in angrenzenden Bereichen eines darüberliegenden Bürogebäudes ausbreitete. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Derzeit laufen umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Großlüftern, um die Tiefgarage sowie das betroffene Bürogebäude rauchfrei zu machen. Weiterhin werden die betroffenen PKW in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen. Zur Antriebsart der betroffenen Fahrzeuge kann derzeit keine Aussage gemacht werden.

Die Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht absehbar.

Im Einsatz befinden sich insgesamt 10 Fahrzeuge der Feuerwehr Mainz mit rund 30 Einsatzkräften. Weiterhin ist ein Rettungswagen einer Hilfsorganisation, sowie die Polizei mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die Besetzung der verwaisten Feuerwachen werden durch im Dienst befindliche Einsatzbeamte und durch die Freiwilligen Feuerwehren Stadt und Mombach sichergestellt.

Eine Pressesprecherin bzw. ein Pressesprecher ist derzeit nicht vor Ort.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:21

    FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

    Mainz (ots) - Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz. Ereignis: Brand von mehreren PKWs in einer Tiefgarage Einsatzort: Isaac-Fulda-Allee, Mainz-Gonsenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Gonsenheim / Europakreisel Pressesprecher:in vor Ort: nicht vor Ort Für weitere Informationen, wenden Sie ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 20:17

    FW Mainz: Ölfilm im Mainzer Industriehafen - Feuerwehr bringt Ölsperren ein

    Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz wurde am Samstagmittag gegen 13:05 Uhr, zu einem Ölfilm im Bereich des Industriehafens alarmiert. Nach der Erkundung vor Ort bestätigte sich die Verschmutzung der Wasseroberfläche durch eine ölhaltige Substanz. In Absprache mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt Mainz leitete die Feuerwehr umgehend Maßnahmen zur Eindämmung ein. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 19:18

    FW Mainz: Kleinkind aus misslicher Lage befreit

    Mainz (ots) - Am späten Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zum Hauptbahnhof gerufen. An einer Bushaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz war ein Kleinkind mit zwei Fingern durch das Geflecht der Sitzfläche einer Bank gerutscht und konnte diese nicht mehr eigenständig herausziehen. Durch Beamte der Bundesbundespolizei fand eine Erstversorgung statt. In Absprache mit dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren