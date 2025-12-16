Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Mainz (ots)

++ Folgemeldung ++

Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Einsatz in Mainz-Gonsenheim.

In einer Tiefgarage in der Isaac-Fulda-Allee kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines PKW. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Zwei weitere, in der Tiefgarage abgestellte PKW wurden durch die Brandeinwirkung beschädigt und gerieten zum Teil in Brand. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Durch den Brand kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich sowohl in der Tiefgarage als auch in angrenzenden Bereichen eines darüberliegenden Bürogebäudes ausbreitete. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Derzeit laufen umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Großlüftern, um die Tiefgarage sowie das betroffene Bürogebäude rauchfrei zu machen. Weiterhin werden die betroffenen PKW in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen. Zur Antriebsart der betroffenen Fahrzeuge kann derzeit keine Aussage gemacht werden.

Die Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht absehbar.

Im Einsatz befinden sich insgesamt 10 Fahrzeuge der Feuerwehr Mainz mit rund 30 Einsatzkräften. Weiterhin ist ein Rettungswagen einer Hilfsorganisation, sowie die Polizei mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die Besetzung der verwaisten Feuerwachen werden durch im Dienst befindliche Einsatzbeamte und durch die Freiwilligen Feuerwehren Stadt und Mombach sichergestellt.

Eine Pressesprecherin bzw. ein Pressesprecher ist derzeit nicht vor Ort.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell