FW Mainz: Ölfilm im Mainzer Industriehafen - Feuerwehr bringt Ölsperren ein

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Samstagmittag gegen 13:05 Uhr, zu einem Ölfilm im Bereich des Industriehafens alarmiert. Nach der Erkundung vor Ort bestätigte sich die Verschmutzung der Wasseroberfläche durch eine ölhaltige Substanz.

In Absprache mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt Mainz leitete die Feuerwehr umgehend Maßnahmen zur Eindämmung ein. Zur Aufnahme des Ölfilms wurden saugfähige Ölschlängel auf der Wasseroberfläche ausgebracht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und das Gewässer zu schützen.

An den Maßnahmen waren insgesamt neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz mit drei Fahrzeugen und einem Mehrzweckboot beteiligt. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Kollegen der Wasserschutzpolizei.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach ca. drei Stunden beendet werden. Die Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung wurden durch die zuständigen Behörden aufgenommen.

